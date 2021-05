Il ruggito di Ronaldo salva la Juve e Pirlo

Ultime Notizie dalla rete : ruggito Ronaldo

Tutto Juve

di Paolo Grilli Il suo ingaggio costa alla Juve più del doppio di quelli di tutti i giocatori dell'Udinese messi insieme. Poteva servire solo, a una Signora ancora fragile e facile alle sbandate, per raddrizzare l'ennesima partita iniziata subito in salita in questa sgangherata stagione bianconera. Pirlo, nel giorno in cui la Juve ...Chiesa va al tiro, Perin respinge;spara sul palo, ma al terzo tentativo arriva il gol grazie a Morata. Nella ripresa il Grifone accorcia le distanze con Scamacca sugli sviluppi di un calcio ...All’inferno e ritorno: dopo tre gare a secco CR7 ribalta un’ottima Udinese con una doppietta nel finale. Riagganciati l’Atalanta e il Milan ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla sfida del Maradona tra Inter e Napoli: "Come un match ball", si legge nella parte centrale del quotidiano. "A Napoli i nerazzurri ...