Il caso Fedez pesa sul futuro della Rai. I partiti promettono di levare le tende. Ma sarà vero? (Di lunedì 3 maggio 2021) Mercoledì sarà ascoltato in Commissione di Vigilanza il direttore di Rai Tre. Ma la polemica, più che sui diritti civili, sembra riguardare la governance dalla tv pubblica in vista dei cambiamenti in ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 maggio 2021) Mercoledìascoltato in Commissione di Vigilanza il direttore di Rai Tre. Ma la polemica, più che sui diritti civili, sembra riguardare la governance dalla tv pubblica in vista dei cambiamenti in ...

AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - petergomezblog : Caso Fedez, l’audio integrale della telefonata al rapper. L’imbarazzo di Rai e organizzatori: nessuno si vuole pren… - AlleviLaura : @pdnetwork @EnricoLetta Davvero? Fate piangere, nemmeno più ridere. Spero che Draghi riesca a fare quello che vorr… - eia58 : RT @flavikon: Non fatevi distrarre dalle lucciolette #report Renzi 007 e #Fedez : (dito) Caso #Amara e caso figlio #grillo : (luna) -