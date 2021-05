Il Blog delle Stelle cambia mission | via i riferimenti al M5s La fine di un' epoca

(Di lunedì 3 maggio 2021) È l'ultimo e definitivo puntello per trasformare, come avevamo scritto sul Foglio, ilda centro decisionale della politica italiana a omologo di Subito.it. Quello che fino ad oggi era stato l'house organ ufficiale, nonché braccio armato e oracolo, del M5s, s'è scisso. Andate a guardare la. Recita questo: "Ilè ilufficiale della piattaforma di democrazia diretta e partecipata Rousseau". E ancora: "È gestito dall’Associazione Rousseau con l’obiettivo di dar vita a un luogo di informazione e confronto laico, trasversale e partecipato, aperto a tutti quei cittadini che vogliono approfondire i fenomeni più rilevanti e imenti del mondo che ci circonda, e far sentire la propria voce ...

