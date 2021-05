Hamilton | la freddezza dei grandi | 9 Verstappen | magia ed errori da 6 | 5

(Di lunedì 3 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

La Gazzetta dello Sport

Incassa un grande sorpasso di Verstappen, ma resta calmo e coglie una sbavatura del rivale per ripassare e vincere il duello che conta. Poi si sbarazza senza problemi di un arrendevole Bottas (6), ...... al momento dell'uscita dalla pista della safety car,è stato il più lucido di tutti, riuscendo a recuperare dalla terza alla prima posizione. L'ennesima dimostrazione die talento,...La sosta anticipata di Carlos per provare a passare Norris è stata «un eccesso di ambizione» secondo Binotto. Con le temperature più alte la Rossa è andata in crisi ...Nelle due ruote Bagnaia ora è in testa al Mondiale. Nelle quattro ruote sul circuito di Portimão, la Mercedes del campione del mondo inglese ha preceduto Verstappen e Bottas ...