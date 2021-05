GTA 6 ancora molto lontano? Nuovo periodo di uscita secondo un insider – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 3 maggio 2021) GTA 6 potrebbe arrivare più tardi di quanto si pensi di recente,quanto riferito da un presuntoin base a informazioni interne a Rockstar Games.. GTA 6 si farà attendereparecchio, con undipiuttostoin base ad altre voci di corridoio emerse nelle ore scorse da parte di fonti considerate piuttosto “affidabili”, anche se solitamente legate ad ambiti diversi dai videogiochi. Il tweet di ViewerAnon, riportato qui sotto, va in risposta a un recente rumor che voleva GTA 6 più vicino del previsto, sostenendo sostanzialmente il contrario: “Bisognerebbe definire cosa si intende per … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo GTA 6...

GamingToday4 : GTA 6 ancora molto lontano? Nuovo periodo di uscita secondo un insider - Multiplayerit : GTA 6 ancora molto lontano? Nuovo periodo di uscita secondo un insider - Nintendari_it : GTA V ancora in 1° posizione nelle vendite della settimana in Italia, ecco la Top 10! | 12 – 18 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : GTA ancora

Multiplayer.it

Inoltre, non bisogna dimenticare che Rockstar dovrebbe essere al lavoro su un certo6 che, molto probabilmente, avrebbe la precedenza rispetto a un nuovo Bully.Alcuni sono passati di mano, altri, non avendo raggiunto il prezzo di riserva, attendonoun ... Alfa Romeo Giulia Sprint1600 (1965). Nata in versione stradale e in seguito modificata dall'...Il drive and listen virtuale è una tendenza esplosa con la Pandemia. Video e musica che ci portano in giro per le città, dandoci l'impressione di guidare per le strade. E ora abbiamo anche la versione ...GTA 6 uscirà nel 2023? Un leaker riporta questa finestra di lancio apparentemente già fissata internamente da Rockstar Games.