Giallo sulla morte del dj Davide Masitti, ucciso da una coltellata: le autorità indagano sulla compagna (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli inquirenti hanno arrestato la compagna di Davide Masitti morto lo scorso martedì 27 aprile 2021. L'uomo è un famoso dj di musica elettronica e viveva in Francia con la sua famiglia. Noto anche come "Da Frikkyo" si era trasferito in quel piccolo paesino del sud-ovest della Francia per rincorrere il suo sogno come musicista. A mettere fine alla vita del dj una coltellata al fianco, che forse la sua compagna gli ha inferto. Gli investigatori stanno indagando sull'ipotesi di omicidio. Davide Masitti morto a causa di una coltellata La chiamata ai soccorsi è arrivata lo scorso martedì alle 23.30. La tragedia è avvenuta nel sud-ovest della Francia in un piccolo paese del Dipartimento della Gironda, Saint Michel de Castelnau. L'uomo si era trasferito due ...

