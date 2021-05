Formazioni ufficiali Torino Parma | le scelte degli allenatori

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ledimatch valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola.(4-3-3): Colombi; Laurini, Bruno Alves, Dierckx, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka, Gervinho, Cornelius. Allenatore: D’Aversa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FiorentinaUno : SERIE A, Le formazioni ufficiali del posticipo tra Torino e Parma - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Torino-Parma, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Torino-Parma, le formazioni ufficiali - SkySport : Torino-Parma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #TorinoParma Fischio d'inizio alle 20.45 LI… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Torino-Parma, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Goal.com

LETORINO (3 - 5 - 2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola PARMA (4 - 3 - 3) : Sepe; Laurini, B. Alves, Dierckx, ...Dando un occhio al bilancio complessivo, possiamo oggi parlare di ben 18 precedenti, ... PROBABILILAZIO FIORENTINA PRIMAVERA Le probabilidella sfida tra Lazio e ...La giornata al fantacalcio si chiude con il posticipo tra Torino e Parma, in campo alle 20.45. Nicola schiera Sanabria con Belotti, questo il suo attacco titolare per il posticipo di oggi. Nel Parma c ...Siviglia - Athletic Bilbao, match di Liga spagnola, vedrà due formazioni storiche del calcio iberico affrontarsi in una partita valida per la 34esima viglia - Athletic Bilbao, match di Liga spagnola, ...