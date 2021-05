Diletta Leotta racconta la verità su lei e Can Yaman e sul bacio con Ryan Friedkin (Di martedì 4 maggio 2021) I settimanali parlano di profonda crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman. La conduttrice sportiva però ha smentito e per tutta risposta il settimanale Oggi ha pubblicato le foto di un bacio tra la bella bionda e il figlio del presidente della Roma, Ryan Friedkin. Ieri sera raggiunta da Valerio Staffelli, Diletta Leotta ha confessato di stare ancora insieme a quel manzo di Can Yaman. Non solo, l’attapiratissima Diletta ha anche raccontato di aver passato la giornata con il bel turco. “Can se n’era andato dai social, ma mica per colpa mia. Assolutamente non per quello che scrivono. Quelle foto con Friedkin sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche ... Leggi su biccy (Di martedì 4 maggio 2021) I settimanali parlano di profonda crisi trae Can. La conduttrice sportiva però ha smentito e per tutta risposta il settimanale Oggi ha pubblicato le foto di untra la bella bionda e il figlio del presidente della Roma,. Ieri sera raggiunta da Valerio Staffelli,ha confessato di stare ancora insieme a quel manzo di Can. Non solo, l’attapiratissimaha ancheto di aver passato la giornata con il bel turco. “Can se n’era andato dai social, ma mica per colpa mia. Assolutamente non per quello che scrivono. Quelle foto consono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche ...

