Csm | procuratore Brescia | ' sto acquisendo informazioni su caso Amara | a giorni apertura fascicolo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - "Siamo all'inizio dell'inizio. Stonotizie e, formalmente ilconoscitivo non ancora aperto, è questioni di". Così ilcapo di, Francesco Prete, interviene con l'Adnkronos sulla questione dei verbali di. In particolareindaga su quanto accaduto nella procura milanese guidata da Francesco Greco, dove il Paolo Storari si è rivolto all'allora componente del Csm Piercamillo Davigo per denunciare l'immobilismo rispetto alle dichiarazioni rese da Piero, ex avvocato esterno di Eni, anche sulla presunta loggia Ungheria - della quale farebbero parte magistrati, politici e alti esponenti delle istituzioni. Ancora presto capire se in procura ...