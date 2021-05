Covid: più grave nei pazienti obesi o malnutriti (Di lunedì 3 maggio 2021) C'è qualcosa di più da sapere nei risvolti di una pandemia che ci ha aggrediti oltre un anno fa. I ricercatori del Policlinico Gemelli di Roma hanno compiuto un'analisi specifica sulla malattia con scoperte non proprio sorprendenti, ma utili e interessanti. Per esempio, l'obesità aumenta di 6 volte il rischio di mortalità da Covid e quello di intubazione e il rischio di ricovero di 2,6 volte. Mentre la malnutrizione rappresenta uno degli elementi di un decorso più lungo e complicato della malattia o di decesso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 maggio 2021) C'è qualcosa di più da sapere nei risvolti di una pandemia che ci ha aggrediti oltre un anno fa. I ricercatori del Policlinico Gemelli di Roma hanno compiuto un'analisi specifica sulla malattia con scoperte non proprio sorprendenti, ma utili e interessanti. Per esempio, l'tà aumenta di 6 volte il rischio di mortalità dae quello di intubazione e il rischio di ricovero di 2,6 volte. Mentre la malnutrizione rappresenta uno degli elementi di un decorso più lungo e complicato della malattia o di decesso L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - SkyTG24 : Festa Inter, Cartabellotta a Sky TG24: 'Se il tifo è contagioso il Covid lo è di più' - Agenzia_Ansa : Nel 2020 i decessi totali in Italia sono stati 746 mila, il 18% in più di quelli del 2019. Ad influire, ovviamente,… - maxsan69 : RT @laltraguanciama: 1 Maggio 2021 - Londra( dove sono tutti vaccinati , felici ed immuni ????) Più di 500 persone ricoverate in ospedale con… - nicolettagiust1 : RT @Fata_Turch: NYT Il #virus evolve più rapidamente delle #vaccinazioni e pare destinato a restare. L'#immunitàdigregge è ritenuta ormai u… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid più Covid e riaperture, Europa vede l'estate: ingresso a vaccinati extra Ue ... in vista della stagione estiva, si prepara a riaprire le porte ai viaggiatori extracomunitari che si siano vaccinati contro Covid - 19. In più, si rendono meno severi i requisiti per classificare i ...

Isola 2021, è scontro tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca. 'Basta con queste telenovelas cilene'. 'Vai avanti solo a follower' ... ' Sono stato un mese e mezzo con il Covid , in un altro periodo della mia vita avrei vissuto l'Isola in modo diverso, l'esperienza di Ballando mi ha debilitato ballare per tre mesi, non avendo più ...

Le varianti del Covid sono più pericolose, anche per i giovani Corriere della Sera ... in vista della stagione estiva, si prepara a riaprire le porte ai viaggiatori extracomunitari che si siano vaccinati contro- 19. In, si rendono meno severi i requisiti per classificare i ...... ' Sono stato un mese e mezzo con il, in un altro periodo della mia vita avrei vissuto l'Isola in modo diverso, l'esperienza di Ballando mi ha debilitato ballare per tre mesi, non avendo...