Covid India, una catastrofe: nuovo record fra morti e contagi (Di lunedì 3 maggio 2021) Una catastrofe, un’ecatombe, un dramma senza fine, queste le parole che i titoli dei giornali sia cartacei che online hanno associato all’India e alla pandemia di Covid ormai fuori controllo da giorni. Covid in India, una catastrofe (Foto Skytg24)La variante Indiana sta mietendo contagi e soprattutto vittime a ritmo devastante, e basta leggere il bollettino di ieri per capirlo: i morti per coronavirus sono stati ben 3.689, mentre i contagi in un solo giorno sono stati 392.488, undicesimo giorno consecutivo in cui i casi scoperti hanno superato la quota di 300mila (sabato erano stati più di 400.000). In totale le persone che hanno contratto il Covid in India sono 19.5 milioni, quasi un ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Una, un’ecatombe, un dramma senza fine, queste le parole che i titoli dei giornali sia cartacei che online hanno associato all’e alla pandemia diormai fuori controllo da giorni.in, una(Foto Skytg24)La variantena sta mietendoe soprattutto vittime a ritmo devastante, e basta leggere il bollettino di ieri per capirlo: iper coronavirus sono stati ben 3.689, mentre iin un solo giorno sono stati 392.488, undicesimo giorno consecutivo in cui i casi scoperti hanno superato la quota di 300mila (sabato erano stati più di 400.000). In totale le persone che hanno contratto ilinsono 19.5 milioni, quasi un ...

