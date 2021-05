Covid: India, ospedale senza ossigeno, 24 morti in una notte (Di lunedì 3 maggio 2021) I familiari di 24 ammalati di Covid - 19 morti la notte scorsa all'ospedale pubblico di Chamarajanagar, in Karnataka, dopo che l'ospedale aveva finito l'ossigeno, hanno iniziato un sit - in per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) I familiari di 24 ammalati di- 19lascorsa all'pubblico di Chamarajanagar, in Karnataka, dopo che l'aveva finito l', hanno iniziato un sit - in per ...

