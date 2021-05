Covid | in Lombardia 637 nuovi casi e 28 vittime | oltre 4mila guariti 2

il_pucciarelli : Fanno i saccenti su Cuba - 11 milioni di abitanti e 640 morti per il covid - e magari vivono e lavorano nella moder… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Dalle 18 di oggi, sabato 1 maggio, anche le persone dai 16 ai 49 anni e un'esenzione per patolog… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110). A fronte di 51.253… - SkyTG24 : Covid, in Lombardia 637 casi: calano i ricoveri - webecodibergamo : Lombardia, l'aggiornamento di lunedì 3 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

IL GIORNO

Leggi ancheItalia oggi, contagi e news regioni: bollettino 3 maggio I DATI DELLE REGIONI- Sono 637 i nuovi casi secondo la Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 28 morti. ...I dati e la tabella della Regione Sono 637 i nuovi contagi da coronavirus in, oggi 3 maggio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 28 decessi. I guariti e i dimessi, secondo i dati aggregati della Protezione civile, sono stati 4.618 da ieri, gli ...Regione Lombardia ha comunicato i numeri relativi a lunedì 3 maggio, con Bergamo e provincia a tirare un sospiro di sollievo +42: questo l’incremento odierno dei contagiati nel territorio di Bergamo c ...Milano 3 mag. (Adnkronos) - Quasi la metà dei nuovi casi di Covdi19 in Lombardia è in provincia di Milano, con 306 positivi rilevati dai tamponi. Di questi, 104 sono in città. Zero casi, oggi, in ...