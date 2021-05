Covid, al Policlinico Vanvitelli di Napoli un ambulatorio per i bambini che hanno avuto il Covid (Di lunedì 3 maggio 2021) L’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli ha attivato il primo ambulatorio pediatrico per monitorare i piccoli pazienti che hanno contratto il Sars-Cov-2. Il reparto di alta specializzazione Malattie respiratorie pediatriche, coordinato dal professore Michele Miraglia del Giudice, raccogliendo le istanze provenienti dal territorio, ha realizzato un percorso di follow-up per il bambino con manifestazioni respiratorie post Covid. Per accedere all’ambulatorio basterà prenotare presso il Cup una visita pneumologica pediatrica. La visita (team composto dal professore Fabio Decimo e dalla dottoressa Cristiana Indolfi) si effettuerà seguendo tre diversi step: test spirometrico (test della funzionalità respiratoria); test del cammino(6 minuti per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) L’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi” diha attivato il primopediatrico per monitorare i piccoli pazienti checontratto il Sars-Cov-2. Il reparto di alta specializzazione Malattie respiratorie pediatriche, coordinato dal professore Michele Miraglia del Giudice, raccogliendo le istanze provenienti dal territorio, ha realizzato un percorso di follow-up per il bambino con manifestazioni respiratorie post. Per accedere all’basterà prenotare presso il Cup una visita pneumologica pediatrica. La visita (team composto dal professore Fabio Decimo e dalla dottoressa Cristiana Indolfi) si effettuerà seguendo tre diversi step: test spirometrico (test della funzionalità respiratoria); test del cammino(6 minuti per ...

emergency_ong : #Milano #vaccini: EMERGENCY al fianco del Policlinico di Milano per la #campagnavaccinale con #infermieri e #medici… - Dondolino72 : RT @emergency_ong: #Milano #vaccini: EMERGENCY al fianco del Policlinico di Milano per la #campagnavaccinale con #infermieri e #medici in s… - napolicittametr : Metronapoli - Policlinico Vanvitelli. Attivato il primo Ambulatorio per i bambini che hanno contratto il Covid- 19… - A_R_Esse : - darcampagna : RT @PazzoPerDomani: Oltre ad affiancare le rubriche “Il filo di Piero” e “La Settimana della Scienza”, su @DomaniGiornale questo lunedì @Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Policlinico Covid più grave se paziente è malnutrito o obeso ...base di un decorso più lungo e complicato della malattia o di decesso per Covid - 19. 'Per malnutrizione - spiega la dottoressa Maria Chiara Mentella, UOC Nutrizione Clinica, Fondazione Policlinico ...

Covid, malattia più grave in pazienti malnutriti o obesi: studio Gemelli Il Covid è più grave se il paziente è malnutrito o obeso. Lo dimostra una review, pubblicata su 'Nutrients', condotta dai ricercatori del Policlinico Gemelli - Università Cattolica di Roma, dalla quale ...

Covid, al Policlinico dieci positivi tra medici e infermieri MessinaToday Covid, al Policlinico Vanvitelli di Napoli un ambulatorio per i bambini che hanno avuto il Covid L’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli ha attivato il primo ambulatorio pediatrico per monitorare i piccoli pazienti che hanno contratto il Sars-Cov-2. Il reparto di alta spe ...

Siena Area Covid : I dati di oggi Sale il numero dei ricoverati positivi al Covid-19 al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena il bilancio delle ultime 24h è di 111 pazienti. Secondo il bollettino diramato dalla Direzione Sanit ...

...base di un decorso più lungo e complicato della malattia o di decesso per- 19. 'Per malnutrizione - spiega la dottoressa Maria Chiara Mentella, UOC Nutrizione Clinica, Fondazione...Ilè più grave se il paziente è malnutrito o obeso. Lo dimostra una review, pubblicata su 'Nutrients', condotta dai ricercatori delGemelli - Università Cattolica di Roma, dalla quale ...L’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli ha attivato il primo ambulatorio pediatrico per monitorare i piccoli pazienti che hanno contratto il Sars-Cov-2. Il reparto di alta spe ...Sale il numero dei ricoverati positivi al Covid-19 al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena il bilancio delle ultime 24h è di 111 pazienti. Secondo il bollettino diramato dalla Direzione Sanit ...