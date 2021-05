Coronavirus, contagi ancora in calo: è il dato più basso da ottobre (Di lunedì 3 maggio 2021) L'analisi dei dati settimanali. Continua la discesa dei ricoveri (11,2%) e anche dei posti in terapia intensiva (11,8%) ma gli effetti della riaperture non incidono ancora sui numeri. Leggi su repubblica (Di lunedì 3 maggio 2021) L'analisi dei dati settimanali. Continua la discesa dei ricoveri (11,2%) e anche dei posti in terapia intensiva (11,8%) ma gli effetti della riaperture non incidonosui numeri.

repubblica : Festa scudetto Inter, preoccupazione per la 'variante nerazzurra': 'Rischio incremento contagi da coronavirus, anda… - Agenzia_Ansa : Tokyo registra un altro record di contagi di coronavirus, malgrado lo stato di emergenza in corso, a meno di 90 gio… - sole24ore : #Coronavirus ultime notizie. #Germania, 9.160 nuovi contagi e 84 morti. #Argentina, superati i 3 milioni di contagi… - albegra82 : RT @repubblica: Festa scudetto Inter, preoccupazione per la 'variante nerazzurra': 'Rischio incremento contagi da coronavirus, andava evita… - NewSicilia : #Newsicilia #Sicilia - Aumenta l'incidenza di contagi nelle #scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi Covid Toscana, oggi 570 contagi: dati bollettino 3 maggio I nuovi casi di coronavirus nella regione anticipati dal presidente Eugenio Giani. Indice di positività al 5,97% Sono 570 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 3 maggio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 570 su 9.

Covid, ecco perché la variante brasiliana potrebbe essere pericolosa Ma i contagi, tra novembre e dicembre, sono schizzati verso l'alto. I ricercatori brasiliani, in ...ha indicato che essa è probabilmente più trasmissibile rispetto ai ceppi precedenti di coronavirus e ...

Coronavirus ultime notizie. India apre a vaccino per tutti gli adulti. Germania, 9.160 nuovi contagi ... Il Sole 24 ORE Covid Italia oggi, dati e news regioni: bollettino 3 maggio Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Il bollettino Covid della Protezione Civile e di ogni regione con i dati da tutta Italia su contagi, ricoveri e morti di oggi, lunedì 3 maggio. News dalle città ...

Covid in provincia di Agrigento, “solo” 20 nuovi casi. Gli attuali positivi sono 1.530 Calano oggi i contagi da Covid-19, in provincia di Agrigento. Accertati 20 nuovi casi positivi, meno 43 rispetto a ieri, su 219 tamponi effettuati. Nessun deceduto. I nuovi casi delle ultime 24 ore: 1 ...

I nuovi casi dinella regione anticipati dal presidente Eugenio Giani. Indice di positività al 5,97% Sono 570 i nuovidiin Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 3 maggio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 570 su 9.Ma i, tra novembre e dicembre, sono schizzati verso l'alto. I ricercatori brasiliani, in ...ha indicato che essa è probabilmente più trasmissibile rispetto ai ceppi precedenti die ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Il bollettino Covid della Protezione Civile e di ogni regione con i dati da tutta Italia su contagi, ricoveri e morti di oggi, lunedì 3 maggio. News dalle città ...Calano oggi i contagi da Covid-19, in provincia di Agrigento. Accertati 20 nuovi casi positivi, meno 43 rispetto a ieri, su 219 tamponi effettuati. Nessun deceduto. I nuovi casi delle ultime 24 ore: 1 ...