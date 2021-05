Continua lo scontro Fedez - Rai: 'Altri colleghi censurati'. E intanto Ostellari... (Di lunedì 3 maggio 2021) Una polemica che non è destinata a spegnersi in poco tempo: quello tra Fedez e la Rai è uno scontro che prosegue sulla carta stampata. Il cantante in un'intervista ribadisce la sua posizione, respinge ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 maggio 2021) Una polemica che non è destinata a spegnersi in poco tempo: quello trae la Rai è unoche prosegue sulla carta stampata. Il cantante in un'intervista ribadisce la sua posizione, respinge ...

GalassiaReti : Continua lo scontro tra USA e Cina: il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha affermato in un’intervista che la… - globalistIT : - overdosediamore : @incazzzata @tottainansia vedo che lo scontro continua - SBidimedia : ?? ?? Ecco le nuove medie dei sondaggi ?? 2 Maggio ?? Continua il calo della Lega di Salvini ?? Non ne approfitta il P… - imusicologi : –“Se avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno”. – “Fanno iniezioni ai bambini per farli diventare gay”. Al di l… -