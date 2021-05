Colosseo, high tech e green: così sarà la nuova Arena ricostruita (Di lunedì 3 maggio 2021) “Una grande sfida per l’Italia”. così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha illustrato l’aggiudicazione da parte dell’azienda Milan Ingegneria del bando di gara lanciato da Invitalia per la ricostruzione dell’Arena del Colosseo. Un gioiello dell’arte e dell’architettura antica che adesso prende forma. L’Arena “è esistita fino al 1800 quando sono cominciati gli scavi – ricorda il ministro mostrando una foto storica di Alinari -. Con la ricostruzione i visitatori recupereranno la visione del Colosseo dal centro dell’Arena. Qualcosa che ora manca. Ma in assoluto con questo progetto verrà migliorata la tutela del monumento e migliorata la sua fruibilità”. Eventi sull’Arena ricostruita Sull’Arena ricostruita, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 3 maggio 2021) “Una grande sfida per l’Italia”.il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha illustrato l’aggiudicazione da parte dell’azienda Milan Ingegneria del bando di gara lanciato da Invitalia per la ricostruzione dell’del. Un gioiello dell’arte e dell’architettura antica che adesso prende forma. L’“è esistita fino al 1800 quando sono cominciati gli scavi – ricorda il ministro mostrando una foto storica di Alinari -. Con la ricostruzione i visitatori recupereranno la visione deldal centro dell’. Qualcosa che ora manca. Ma in assoluto con questo progetto verrà migliorata la tutela del monumento e migliorata la sua fruibilità”. Eventi sull’Sull’, ...

Agenzia_Ansa : Un pavimento in legno dall'anima super tecnologica e green, con un sistema di pannelli che, muovendosi e ruotando,… - explor40 : High tech e green, ecco come sarà l'arena del Colosseo - Arte - ANSA - RTAlive1 : Ecco come sarà l'arena del Colosseo, con un pavimento high tech e green/Video - enzomodica45 : RT @Agenzia_Ansa: Un pavimento in legno dall'anima super tecnologica e green, con un sistema di pannelli che, muovendosi e ruotando, garant… - DavidGye2 : RT @Agenzia_Ansa: Un pavimento in legno dall'anima super tecnologica e green, con un sistema di pannelli che, muovendosi e ruotando, garant… -