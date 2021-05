Clima | Saipem | Net zero per le emissioni indirette di Scopo 2 entro il 2025

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – In tema di lotta al cambiamentotico l’obiettivo diè azzerareilleGHG nette, cioè quelle legate alla produzione di energia acquistata e usata dall’azienda (2). Lo ha dichiarato in un articolo pubblicato dalla rivista Formiche Marco Satta, Responsabile HSE di. “Inabbiamo definito una strategia di riduzione delleGHG: dal 2018 viene emesso il ‘Piano strategico Quadriennale per la riduzione delleGHG‘, i cui target sono parte degli MBO Societari ESG. Nel medio terminesi è posta come obiettivi la riduzione del 50% delletotali di GHG di ...

Nel medio terminesi è posta come obiettivi la riduzione del 50% delle emissioni totali di GHG di Scopo 1 e di Scopo 2 entro il 2035 (rispetto alla baseline del 2018). In particolare, ...... In tema di lotta al cambiamento climatico l'obiettivo di Saipem è azzerare entro il 2025 le emissioni GHG nette indirette, cioè quelle legate ...