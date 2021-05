Ciro Grillo, parla la ragazza: «Stuprata 7 volte, mi chiamavano ‘cagna’» (Di lunedì 3 maggio 2021) parla la ragazza che ha denunciato Ciro, il figlio di Beppe Grillo, e i suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. La 19enne ha raccontato di essere stata «Stuprata 7 volte» nella villa a Cala di Volpe, in Sardegna, nel luglio 2019. Il caso ha monopolizzato l’attenzione mediatica e la vita privata della presunta vittima è stata scandagliata al fine di dimostrare la natura consenziente del rapporto sessuale. Ciro Grillo, il racconto della 19enne «Mi hanno fatto bere la vodka, afferrandomi per il collo. Poi mi hanno portata nel letto e mi hanno Stuprata. Mi tenevano ferma su un letto e mi penetravano a turno, dicendosi dai ora tocca a me, per sei o sette volte», si legge nelle dichiarazioni della ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 3 maggio 2021)lache ha denunciato, il figlio di Beppe, e i suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. La 19enne ha raccontato di essere stata «» nella villa a Cala di Volpe, in Sardegna, nel luglio 2019. Il caso ha monopolizzato l’attenzione mediatica e la vita privata della presunta vittima è stata scandagliata al fine di dimostrare la natura consenziente del rapporto sessuale., il racconto della 19enne «Mi hanno fatto bere la vodka, afferrandomi per il collo. Poi mi hanno portata nel letto e mi hanno. Mi tenevano ferma su un letto e mi penetravano a turno, dicendosi dai ora tocca a me, per sei o sette», si legge nelle dichiarazioni della ...

repubblica : ?? Accuse di stupro contro Ciro Grillo e gli amici, la Procura di Tempio Pausania chiude le indagini per la seconda… - Corriere : Ciro Grillo, chiuse le nuove indagini: definite le accuse sullo stupro di gruppo - ilriformista : Il racconto della presunta vittima di stupro da parte di Ciro Grillo e dei suoi tre amici - rosaroccaforte : RT @piergiuseppe36: Ciro Grillo, i verbali raccapriccianti della 19enne: “Penetrata da 3 per 6 o 7 volte. La mia amica fece spallucce” http… - sulsitodisimone : RT @rep_genova: Accuse di stupro contro Ciro Grillo e gli amici, la Procura chiude le indagini per la seconda volta [di Giuseppe Filetto] [… -