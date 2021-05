“Ciao, sei bellissima”: uso e abuso del superlativo assoluto (Di lunedì 3 maggio 2021) I social, da anni, pullulano di superlativi assoluti. È diventato difficile trovare qualcuno che usi degli aggettivi cauti e normali. Rari ormai sono bello/bella, carino/carina, bravo/brava, simpatico/simpatica, onesto /onesta o divertente; no, bisogna esagerare, far sapere all’altro e all’altra che per noi non ha rivali (anche se potrebbe averne), che lui o lei sono i soli che meritano la nostra attenzione (anche se non è vero), che meritano il nostro complimento più importante, la carta migliore e chi verrà dopo di noi a commentare non potrà fare di meglio: il superlativo assoluto, con il suffisso (la parte finale di una parola) in -issima o –issimo (-e, -i). Donne prese a superlativi assoluti Le donne che vivono quotidianamente il web lo sanno bene, lo conoscono bene quel superlativo assoluto, anche perché ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 maggio 2021) I social, da anni, pullulano di superlativi assoluti. È diventato difficile trovare qualcuno che usi degli aggettivi cauti e normali. Rari ormai sono bello/bella, carino/carina, bravo/brava, simpatico/simpatica, onesto /onesta o divertente; no, bisogna esagerare, far sapere all’altro e all’altra che per noi non ha rivali (anche se potrebbe averne), che lui o lei sono i soli che meritano la nostra attenzione (anche se non è vero), che meritano il nostro complimento più importante, la carta migliore e chi verrà dopo di noi a commentare non potrà fare di meglio: il, con il suffisso (la parte finale di una parola) in -issima o –issimo (-e, -i). Donne prese a superlativi assoluti Le donne che vivono quotidianamente il web lo sanno bene, lo conoscono bene quel, anche perché ...

Eurosport_IT : VANESSA FERRARI, SEI FANTASTICA ?????? A trent'anni e col covid alle spalle, la farfalla di Orzinuovi conquista il br… - CristinaShonny : @mara02835029 Ciao Mara, arrivi sempre gioisa e carica di vitalità, energia positiva, un vero toccasana per chi ti… - AlexanderIII15 : @Hurrica56839483 @ZZiliani Vabbe' sei un povero coglione. Ho sbagliato io a darti corda pensando di stare a parlare… - Fla_69M : @MackFuturistico @armagio Si assolutamente, chiamare Dio uno che sgambetta dietro un pallone in braghe corte...ci r… - franco_sala : Ciao stupenda @BellaaInc ottimi tweet , ti seguo, se ricambiassi il follow, come molte tue amiche, mi farebbe molto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciao sei Domenica In/ Puntata 2 maggio, Eva Grimaldi e Imma Battaglia: 'Insieme per sempre' ... nel quale ha dichiarato: 'Ciao, amica mia! Spero che questa sorpresa ti piaccia. Sai quanto è ... Ci tenevo a essere qui oggi per gridare a tutto il mondo che sei una persona speciale e che chi ha il ...

Il toccante pensiero di Stefania Pezzopane per Antonietta Centofanti "Antonietta bella, ciao. Voglio ricordarti così, con gli occhi felici e pensare che lì dove sei, non ci sia odio, freddo, paura, meschinità e cattiveria. Voglio pensare che sei andata via senza ...

“Ciao, sei bellissima”: uso e abuso del superlativo assoluto Thesocialpost.it “Ciao, sei bellissima”: uso e abuso del superlativo assoluto I social, da anni, pullulano di superlativi assoluti. È diventato difficile trovare qualcuno che usi degli aggettivi cauti e normali. Rari ormai sono bello/bella, carino/carina, ...

"Bella Ciao è provocatoria" Bufera sul Tgr che si "scusa" "La musica che usciva dal primo piano di un condominio era senza dubbio una provocazione, ma sono stati bravi i dirigenti del movimento nazionale la Rete dei Patrioti, neonata formazione di estrema de ...

... nel quale ha dichiarato: ', amica mia! Spero che questa sorpresa ti piaccia. Sai quanto è ... Ci tenevo a essere qui oggi per gridare a tutto il mondo cheuna persona speciale e che chi ha il ..."Antonietta bella,. Voglio ricordarti così, con gli occhi felici e pensare che lì dove, non ci sia odio, freddo, paura, meschinità e cattiveria. Voglio pensare cheandata via senza ...I social, da anni, pullulano di superlativi assoluti. È diventato difficile trovare qualcuno che usi degli aggettivi cauti e normali. Rari ormai sono bello/bella, carino/carina, ..."La musica che usciva dal primo piano di un condominio era senza dubbio una provocazione, ma sono stati bravi i dirigenti del movimento nazionale la Rete dei Patrioti, neonata formazione di estrema de ...