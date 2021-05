Chiara Ferragni sul lago di Como, la prima volta di Vittoria (Di lunedì 3 maggio 2021) Una mini vacanza per Chiara Ferragni , la prima insieme alla sua piccola Vittoria . Mentre Fedez era a Roma per il Concertone, lei si è concessa uno stacco dalla routine milanese. Insieme alla bimba e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 maggio 2021) Una mini vacanza per, lainsieme alla sua piccola. Mentre Fedez era a Roma per il Concertone, lei si è concessa uno stacco dalla routine milanese. Insieme alla bimba e ...

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa' - fanpage : Chiara Ferragni esprime tutto il suo orgoglio per il marito #Fedez - bluesuol : RT @thatssoIaura: SE FOSSI CHIARA FERRAGNI IO FEDERICO ME LO SPOSEREI DI NUOVO - hazismybreath : RT @hvdaswag: sinceramente capisco chiara ferragni che dopo che essere stata dissata da fedez in una canzone, ci è finita sposata e con due… - Webmastru : PARLA LA MAMMA DI FEDEZ: «Mio figlio l'è uno schattarüs! Tiene a vizio di registrare le telefonate ma è un bravo ra… -