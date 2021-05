Buona performance per Saipem nonostante taglio target price da Citigroup (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Amplia il margine di guadagno la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 1,953, con un rialzo dell’1,61%. Saipem è positiva nonostante Citigroup abbia abbassato il target price del titolo da 2,35 a 2,30 euro, un livello che comunque resta ampiamente al di sopra delle quotazioni attuali. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 1,972 e successiva a quota 2,015. Supporto a 1,929. Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Amplia il margine di guadagno la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 1,953, con un rialzo dell’1,61%.è positivaabbia abbassato ildel titolo da 2,35 a 2,30 euro, un livello che comunque resta ampiamente al di sopra delle quotazioni attuali. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 1,972 e successiva a quota 2,015. Supporto a 1,929.

