Billie Eilish su Vogue contro il body shaming: “Conta quello che vi fa stare bene” (Di lunedì 3 maggio 2021) Billie Eilish su Vogue grida: “Conta quello che vi fa stare bene”, contro il body shaming. La cantante si presenta con un nuovo look, in bustino attillato, e lancia un messaggio contro il body shaming sulle pagine di Vogue America. Niente felpe extralarge e abbigliamento oversize stavolta. Billie Eilish su Vogue con un servizio fotografico inaspettato quanto sorprendente, che ha già attirato l’attenzione dei media mondiali (e dei fan). La cantante continua a sostenere la lotta al body shaming e colleziona milioni di interazioni sui social, tra like alle foto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 maggio 2021)sugrida: “che vi fa”,il. La cantante si presenta con un nuovo look, in bustino attillato, e lancia un messaggioilsulle pagine diAmerica. Niente felpe extralarge e abbigliamento oversize stavolta.sucon un servizio fotografico inaspettato quanto sorprendente, che ha già attirato l’attenzione dei media mondiali (e dei fan). La cantante continua a sostenere la lotta ale colleziona milioni di interazioni sui social, tra like alle foto ...

salvinibloccam1 : Billie Eilish si sveglia e mi chiama puttana - h0ecate : giuro se trattate Billie eilish come una 'sottomessa al patriarcato' dovete rivedere il vostro concetto di femminismo - theYinks3 : RT @vogue_italia: Ecco la nuova Billie Eilish ?? - beysfragrance : non pensavo billie eilish avesse tutte quelle tette im shook - apn_ea : non ho mai visto tutti questi commenti tipo 'OMG DEA', 'TI VENERO', 'SIGNORE E SIGNORI BILLIE EILISH' quando pubbli… -