Anche Sneijder esulta | «Una grande vittoria | sempre forza Inter»

Anche Wesley Sneijder si è unito ai festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter Sono tanti gli ex nerazzurri che si sono uniti ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto numero 19. Tra questi c'è Anche Wesley Sneijder, uno degli eroi del Triplete, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha esultato per il successo Interista. «Un saluto a tutta la famiglia nerazzurra e complimenti di cuore per questa grande vittoria. Un abbraccio forte e sempre forza Inter».

