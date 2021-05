A Campobello di Mazara un padre ha preferito solidarizzare prima con gli stupratori di sua figlia

(Di lunedì 3 maggio 2021) di Jakub Stanislaw Golebiewski Mala tempora currunt, soprattutto per le donne e, se lo scrive un uomo,di due figlie adolescenti, c’è da preoccuparsi seriamente. Ci sono segnali inquietanti di un arretramento che ci deve interrogare su quanto le radici della cultura patriarcale e dello stupro gettino ancora germogli avvelenati. Abbiamo la convinzione, a volte, di essere ad un passo dal compimento di una rivoluzione pacifica che sta cancellando pregiudizi, stereotipi, discriminazioni sessiste, ma poi accade qualcosa, rigurgiti di una visione arcaica delle relazioni tra uomini e donne, antiche diffidenze e colpevolizzazioni di quelle che sono le nostre figlie, si perpetuano con il flusso di parole misogine e offensive affidate ai social, con l’oggettivazione del corpo femminile e la legittimazione della violenza sessuale, banalizzata come espressione goliardica ...

Non solo: a far sollevare polemiche è anche il caso dello stupro di gruppo consumatosi adiin provincia di Trapani nei confronti di una 18enne . Il fatto è accaduto a febbraio e ...Dopo uno dei giovani accusati dello stupro, parla anche il padre della ragazza di 18 anni violentata da un gruppo di amici in una casa di Tre Fontane, adi. L'uomo, come ha ricostruito Tp24, quando sua figlia aveva denunciato lo stupro ai Carabinieri, si era poi presentato in caserma con gli stessi accusati, dicendo che sua figlia ...Secondo il presidente nazionale dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, Stefano Callipo, "I veri danni non sono visibili immediatamente ma possono manifestarsi anche dopo anni" ...Gli interrogatori di garanzia dei quattro giovani si svolgeranno lunedì prossimo, 3 maggio, e saranno condotti dal gip Riccardo Alcamo, lo stesso che ha autorizzato i loro arresti Sulla vicenda oggi s ...