Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 maggio 2021)2 MAGGIO ORE 7:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLARICORDIAMO CHE DALLE ORE 9 ALLE ORE 22 DI OGGI 2 MAGGIO ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOEN PER I MEZZI PESANTI CON AMSSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULLA RETE AUTOSTRADALE TRASPORTO MARITTIMO IN VIGORE FINO AL 31 MAGGIO I NUOVI ORARI DI COLLEGAMENTOMAR MAGGIORI DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT TRASPORTO PUBBLICO ATTIVA LA CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALE CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DI PERCORSO PER LE LINEE BUS DI ZONA DA VALERIA VERNINI ...