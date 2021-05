Vaccini, apre l’Hub Atitech a Capodichino: 8mila dosi al giorno (Di domenica 2 maggio 2021) Presso il nuovo HUB Atitech a Capodichino potranno essere vaccinati al giorno tra gli 8mila e i 10mila cittadini residenti nelle Asl Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud. De Luca: “Immunizzare Napoli entro il mese di luglio”. Apertura questa mattina a Capodichino per l’Hub vaccinale Atitech, il più grande del Sud Leggi su 2anews (Di domenica 2 maggio 2021) Presso il nuovo HUBpotranno essere vaccinati altra glie i 10mila cittadini residenti nelle Asl Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud. De Luca: “Immunizzare Napoli entro il mese di luglio”. Apertura questa mattina apervaccinale, il più grande del Sud

