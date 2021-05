Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Tocci/Marsaglia settimi in qualificazione, none Pellacani/Batki (Di domenica 2 maggio 2021) Seconda giornata per la Coppa del Mondo di Tokyo, l’evento che assegna i pass per le Olimpiadi. Oggi è il giorno del sincro maschile dal trampolino e di quello femminile dalla piattaforma. Grande attesa in casa Italia per il duo composto da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, che hanno chiuso al settimo posto il turno preliminare, ma vicinissimi alla quinta e alla sesta posizione, che darebbero il biglietto per i Giochi di questa estate. Una buona gara quella dei due azzurri, che hanno ottenuto 371.10 punti, 15 centesimi in meno della coppia spagnola composta da Abadia/Garcia Boissier. Dovesse terminare, così, anche la finale, gli italiani non riuscirebbero a centrare la qualificazione olimpica. Questione di dettagli, dunque, in una gara tiratissima e molto equilibrata. Servirà ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Seconda giornata per ladeldi, l’evento che assegna i pass per le Olimpiadi. Oggi è il giorno del sincro maschile dal trampolino e di quello femminile dalla piattaforma. Grande attesa in casa Italia per il duo composto da Lorenzoe Giovanni, che hanno chiuso al settimo posto il turno preliminare, ma vicinissimi alla quinta e alla sesta posizione, che darebbero il biglietto per i Giochi di questa estate. Una buona gara quella dei due azzurri, che hanno ottenuto 371.10 punti, 15 centesimi in meno della coppia spagnola composta da Abadia/Garcia Boissier. Dovesse terminare, così, anche la finale, gli italiani non riuscirebbero a centrare laolimpica. Questione di dettagli, dunque, in una gara tiratissima e molto equilibrata. Servirà ...

NicolaMarconi : Secondo giro di eliminatorie per la Coppa del Mondo di tuffi: ancora una volta le coppie azzurre hanno passato il t… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! - #Tuffi… - mari_delogu : RT @RaiSport: #Tuffi | #CoppadelMondo: #Bronzo ?? e pass #olimpico per #Bertocchi e #Pellacani La coppia #azzurra ???? ha conquistato il terzo… - massimazum : RT @OA_Sport: Tutto sommato bravi gli azzurri, alla seconda gara assieme in due anni! #Tuffi #Tokyo2020 #coppadelmondo -