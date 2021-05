Tommaso Zorzi scatena una polemica a sua insaputa | “Fa male | mi prendo una pausa”

Leggi su biccy

(Di domenica 2 maggio 2021)su Twitter hato a suaunadopo aver scritto “io comunque ragazza di Cologno” in supporto a Fedez, che aveva accusato Rai Tre di aver cercato di censurarlo. Un grande. Io comunque ragazza di Cologno. https://t.co/aeDHaQBEgx —(@) May 1, 2021 Un tweet che – come già scritto – hato unaperché proprio a Cologno Monzese, 24 ore prima, Pio e Amedeo avevano rivendicato il diritto di chiamare un omosessuale “fr**o” se fatto con ironia. A questo puntoha commentato cercando di placare gli animi. “Breve chiarimento poi miunoperché ...