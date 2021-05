Tempesta d'amore, anticipazioni 2 maggio: una crudele trappola (Di domenica 2 maggio 2021) A Tempesta d'amore verrà ancora dato risalto ai tentativi di Lucy di aiutare Joell a ritrovare l'ispirazione per completare il suo nuovo romanzo, come annunciano le anticipazioni di oggi, domenica 2 maggio. La ragazza, infatti, proverà in tutti i modi ad aiutare lo scrittore che, intanto, dopo l'infortunio giocando a basket, ha avuto da Michael l'indicazione di prendere una pausa dalla scrittura. Lucy non solo cercherà di risvegliare l'ispirazione di Joell, ma si offrirà anche di fargli da dattilografa. Tuttavia, il suo supporto sarà inutile e il giovane deciderà di lasciare definitivamente il Fürstenhof, ma la Ehrlinger non sarà disposta a lasciarlo andare così facilmente, così inventerà una storia di fantasmi con la complicità di Rosalie. Intanto, dopo aver drogato Ariane, Christoph si è convinto che la dark ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 2 maggio 2021) Ad'verrà ancora dato risalto ai tentativi di Lucy di aiutare Joell a ritrovare l'ispirazione per completare il suo nuovo romanzo, come annunciano ledi oggi, domenica 2. La ragazza, infatti, proverà in tutti i modi ad aiutare lo scrittore che, intanto, dopo l'infortunio giocando a basket, ha avuto da Michael l'indicazione di prendere una pausa dalla scrittura. Lucy non solo cercherà di risvegliare l'ispirazione di Joell, ma si offrirà anche di fargli da dattilografa. Tuttavia, il suo supporto sarà inutile e il giovane deciderà di lasciare definitivamente il Fürstenhof, ma la Ehrlinger non sarà disposta a lasciarlo andare così facilmente, così inventerà una storia di fantasmi con la complicità di Rosalie. Intanto, dopo aver drogato Ariane, Christoph si è convinto che la dark ...

