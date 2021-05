Sampdoria, Jankto: «Contento del record. Dipingere? Prima il calcio» (Di domenica 2 maggio 2021) Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in campionato contro la Roma Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in campionato contro la Roma. Le sue dichiarazioni. «Complimenti a tutta la squadra, peccato che non ci sono i tifosi perché quando vinciamo queste partite è solo che un’onore. Dipingere? È un hobby, ma il calcio è al primo posto. Sono Contento di aver superato il mio record all’Udinese. Noi dobbiamo sempre giocare così, con la voglia, la pressione giusta». CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Jakub, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in campionato contro la Roma Jakub, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in campionato contro la Roma. Le sue dichiarazioni. «Complimenti a tutta la squadra, peccato che non ci sono i tifosi perché quando vinciamo queste partite è solo che un’onore.? È un hobby, ma ilè al primo posto. Sonodi aver superato il mioall’Udinese. Noi dobbiamo sempre giocare così, con la voglia, la pressione giusta». CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene daNews 24.

sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO Un gol per tempo e giallorossi superati al 'Ferraris': decidono le reti di #Silva e #Jankto.… - sampdoria : ? | RADDOPPIOOOOOOO 65' - #Verre inventa nello spazio per #Jankto che scatta sul filo del fuorigioco e dall'intern… - SkySport : SAMPDORIA-ROMA 2-0 Risultato finale ? ? #AdrienSilva (45') ? #Jankto (66') ? ? - Fprime86 : RT @SkySport: SAMPDORIA-ROMA 2-0 Risultato finale ? ? #AdrienSilva (45') ? #Jankto (66') ? ? - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Terza sconfitta nelle ultime quattro per la #Roma, il #Sassuolo ora spinge, 2 lunghezze sotto la squadra di #Fonseca. … -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Jankto Samp - Roma 2 - 0, giallorossi ancora k.o. Silva e Jankto firmano il successo blucerchiato La Sampdoria batte la Roma per 2 - 0 nel posticipo della 34esima giornata della Serie A. I blucerchiati sbloccano il risultato in chiusura di primo tempo, ...

Sampdoria - Roma 2 - 0 Sampdoria - Roma 2 - 0 (1 - 0) nella partita della 34/a giornata di Serie A giocata questa sera a Marassi. Reti di Adrien Silva al 45' pt e Jankto al 20' st. Al 26' st Dzeko si è fatto parare un ...

Sampdoria, Jankto: «Contento del record. Dipingere? Prima il calcio» Calcio News 24 Serie A, Sampdoria-Roma 2-0: la decidono le reti di Adrien Silva e Jankto La Sampdoria vince 2-0 contro la Roma trascinata dalle reti di Adrien Silva e Jankto, confermandosi dunque al 9^ posto in classifica ...

Pagelle Sampdoria – Roma 2-0: Silva e Jankto firmano il successo blucerchiato! Voti Fantacalcio Il posticipo della domenica sera vede affrontarsi allo stadio Luigi Ferraris Sampdoria e Roma. Il match si conclude sul risultato di 2-0 per i blucerchiati grazie alle reti di Adrien Silva e Jankto. N ...

Silva efirmano il successo blucerchiato Labatte la Roma per 2 - 0 nel posticipo della 34esima giornata della Serie A. I blucerchiati sbloccano il risultato in chiusura di primo tempo, ...- Roma 2 - 0 (1 - 0) nella partita della 34/a giornata di Serie A giocata questa sera a Marassi. Reti di Adrien Silva al 45' pt eal 20' st. Al 26' st Dzeko si è fatto parare un ...La Sampdoria vince 2-0 contro la Roma trascinata dalle reti di Adrien Silva e Jankto, confermandosi dunque al 9^ posto in classifica ...Il posticipo della domenica sera vede affrontarsi allo stadio Luigi Ferraris Sampdoria e Roma. Il match si conclude sul risultato di 2-0 per i blucerchiati grazie alle reti di Adrien Silva e Jankto. N ...