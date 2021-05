S.T.A.L.K.E.R. 2, l’esclusiva Xbox Series X|S durerà poco: versione PS5 già pronta? – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 2 maggio 2021) Stando a un documento interno, l’esclusiva Xbox di S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà molto breve e poi gli sviluppatori saranno liberi di portare il gioco anche su PS5.. S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà disponibile in esclusiva su PC e Xbox Series XS, ma a quanto pare l’accordo con Microsoft durerà poco, appena tre mesi: al termine di tale periodo, il gioco potrà approdare anche su PS5. È dunque molto strano che gli sviluppatori abbiano detto di non avere in programma una versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2, perché è chiaro che per massimizzare le entrate il titolo avrà bisogno di una base installata che sia … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo S.T.A.L.K.E.R. 2, l’esclusiva Xbox Series XS durerà ... Leggi su helpmetech (Di domenica 2 maggio 2021) Stando a un documento interno,di S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà molto breve e poi gli sviluppatori saranno liberi di portare il gioco anche su PS5.. S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà disponibile in esclusiva su PC eXS, ma a quanto pare l’accordo con Microsoft, appena tre mesi: al termine di tale periodo, il gioco potrà approdare anche su PS5. È dunque molto strano che gli sviluppatori abbiano detto di non avere in programma unaPS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2, perché è chiaro che per massimizzare le entrate il titolo avrà bisogno di una base installata che sia … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo S.T.A.L.K.E.R. 2,XS...

