L'Inter è campione d'Italia. Conte: "Uno dei successi più importanti in carriera"

L'Inter è campione d'Italia. Il pareggio dell'Atalanta contro il Sassuolo consente ai nerazzurri di festeggiare lo Scudetto. MILANO – L'Inter è campione d'Italia. La matematica dello Scudetto è arrivata a quattro giornate dalla fine dopo il pareggio dell'Atalanta in casa del Sassuolo. L'Inter vince la Serie A A undici anni dall'ultimo trionfo, i nerazzurri sono riusciti a vincere il campionato al termine di una stagione dominata dagli uomini di Antonio Conte. Il cambio di passo definitivo è arrivato dopo l'eliminazione in Champions League. L'uscita dalla competizione internazionale ha consentito all'Inter di concentrarsi solamente sul campionato e portare a casa un titolo molto importante dopo nove anni di ...

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - Nicrom75 : RT @thetrueshade: Non pensavo ma vedere l’Inter campione d’Italia mi dà meno fastidio di vedere come giochiamo. #UdineseJuventus - ilmarchesedelG6 : RT @sminkionauta: Il Football Club Internazionale Milano, per la diciannovesima volta è Campione d'Italia. Un abbraccio virtuale a tutti v… -