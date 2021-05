Le peripezie dei cori da stadio (Di domenica 2 maggio 2021) Scrivere l’inno di una società di calcio è un’impresa terribilmente pericolosa. Parola di Vince Tempera, uno dei direttori d’orchestra e compositori più famosi d’Italia. Eppure gli autori audaci non mancano, a giudicare dalla gara scatenatasi negli ultimi mesi per firmare il nuovo inno dell’Inter: da Giuseppe Povia al duo di dj Merk & Kremont. I superfavoriti tuttavia appaiono Max Pezzali e Claudio Cecchetto che hanno confezionato un brano per la voce di Mirko Mengozzi, speaker dello stadio Giuseppe Meazza. In che consiste il pericolo? “Io sono un interista sfegatato – spiega Tempera – e nel 1978 dopo il successo straordinario della mia sigla per il cartone animato Ufo Robot, l’amico Sandro Mazzola mi propose di comporre l’inno dei nerazzurri. Presi tempo e chiesi consiglio a Lando Fiorini che aveva appena scritto Forza Roma, il nuovo inno della società di calcio ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 maggio 2021) Scrivere l’inno di una società di calcio è un’impresa terribilmente pericolosa. Parola di Vince Tempera, uno dei direttori d’orchestra e compositori più famosi d’Italia. Eppure gli autori audaci non mancano, a giudicare dalla gara scatenatasi negli ultimi mesi per firmare il nuovo inno dell’Inter: da Giuseppe Povia al duo di dj Merk & Kremont. I superfavoriti tuttavia appaiono Max Pezzali e Claudio Cecchetto che hanno confezionato un brano per la voce di Mirko Mengozzi, speaker delloGiuseppe Meazza. In che consiste il pericolo? “Io sono un interista sfegatato – spiega Tempera – e nel 1978 dopo il successo straordinario della mia sigla per il cartone animato Ufo Robot, l’amico Sandro Mazzola mi propose di comporre l’inno dei nerazzurri. Presi tempo e chiesi consiglio a Lando Fiorini che aveva appena scritto Forza Roma, il nuovo inno della società di calcio ...

Le peripezie dei cori da stadio

Max Spezzali e Claudio Cecchetto – se davvero risulteranno i prescelti - dovranno presto misurarsi con l'orecchio dei tifosi: sono loro gli insostituibili promulgatori dell'inno ufficiale e non è faci ...

