La metamorfosi di Conte | è diventato interista? Rispondono Lerner e Severgnini

Maè riuscito (o riuscirà) anche a entrare nel cuore dei tifosi nerazzurri? Ne abbiamo parlato - in questo podcast a cura di Filippo Conticello e Giacomo Detomaso - con Gad Lerner e Beppe ...... l 'Inter di Antoniosi avvicina allo scudetto: basta solo un punto la prossima contro la Sampdoria o una non vittoria dell' Atalanta contro il Sassuolo . Ladi Christian Eriksen ...L’allenatore nerazzurro ha posto fine al ciclo juventino da lui stesso iniziato: i due tifosi discutono del posto che il tecnico potrà occupare nella storia del club Dopo 9 anni di dominio, la Juventu ...L'Inter è ormai vicinissima alla conquista del diciannovesimo Scudetto della sua storia. Un traguardo importante, che premia l'ottimo lavoro svolto in panchina da Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ...