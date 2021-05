La Lazio travolge il Genoa | poi che paura! 4-3

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 maggio 2021) – Le partite durano troppo, staranno pensando i laziali dopo aver visto la loro squadrare ile, sul 4-1, assistere a una clamorosa rimonta dei liguri con la partita finita per 4 reti a 3. Ah, se la partita fosse durata solo 79 minuti… La supremazia dellanel primo tempo è tale che il 2-0 non la racconta tutta. In campo si è vista solo la squadra di Inzaghi, coini a arrancare per evitare di dover portare a casa troppi gol. E raccontiamoli questi gol. Il primo è, indovinate di chi?, è di Correa, che da un paio di turni ha deciso di farne almeno due a botta. Il primo lo ha fatto al 30’ del primo tempo. Correa riesce sempre a infilarsi in area avversaria, fermarlo è difficile, un po’ spinge, un po’ sguscia. Radovanovic quasi riesce a togliergli il pallone, ma il pallone è innamorato del Tuco: ...