La Corea del Nord contro Biden: la tua diplomazia è 'falsa' (Di domenica 2 maggio 2021) La Corea del Nord ha giudicato ieri "falsa" la diplomazia statunitense, rifiutando l'idea di colloqui con Washington. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale NordCoreana. Commenti che arrivano dopo ...

