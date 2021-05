Ken | lo storico fidanzato di Barbie | compie anche lui 60 anni!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 maggio 2021) di Massimo Arcangeli e Sandro Mariani, al secolo Barbara Millicent Roberts, li ha già compiuti. Ken (Kenneth Carson), sempre un passo dietro alla regina delle bambole,quest’anno sessant’anni ed è ancora in splendida forma, in attesa che arrivi finalmente il suo momento. I suoi produttori, Ruth ed Elliot Handler, fondatori della Mattel Creations (nata nel 1945), gli hanno dato il nome del figlio. La vita di Ken, vissuta nell’ombra, inizia nel 1961, appena due anni dopo l’apparizione della sua eterna fidanzata (9 marzo 1959), che necessitava di un partner per mettere a tacere le malelingue nei primi anni ruggenti da single di un’America un po’ bigotta. La scelta cade su di lui, che diventerà il “bambolo” più famoso del mondo e si dannerà l’anima per ritagliarsi uno scampolo di gloria. In sessant’anni Ken farà una quarantina di lavori (il ...