Highlights e gol Udinese-Juventus 1-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 2 maggio 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di. Padroni di casa in vantaggio dopo pochi minuti grazie a Molina, i ragazzi di Gotti suggellano il gol del vantaggio giocando una partita gagliarda. Almeno sino a pochi minuti dalla fine quando De Paul commette una grossa ingenuità prende la palla con la mano, Ronaldo segna dal dischetto e pochi secondi dopo trova anche la rete dell’1-2. Doppietta pesantissima: la zona Champions è più incerta che mai. LE PAGELLE E I VOTI DEL MATCH 1-0 MOLINA 1-1 RONALDO 1-2 RONALDO SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Sky Sport

Video,SAMPDORIA (4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Keita, Gabbiadini. All.: Ranieri. ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Mirante; ...Il video deie deglidi Udinese - Juventus , match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Padroni di casa in vantaggio dopo pochi minuti grazie a Molina, i ...https://youtu.be/7VkBwiN0uY4 Un punto a testa, a Reggio Emilia, tra il Sassuolo di De Zerbi e l'Atalanta di Gasperini nell'incontro che ...Udinese-Juventus 1-2: Molina porta in vantaggio i padroni di casa, una doppietta nel finale ribalta il risultato, ma è una brutta Signora ...