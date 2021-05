Fognini-Taberner | Masters 1000 Madrid | programma | orario | tv | streaming

(Di domenica 2 maggio 2021) Il torneo MutuaOpen 2021 di tennis, di categoria ATP, che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Spagna, vedrà domani disputarsi altri dieci incontri del tabellone principale del singolare maschile (è un evento combined, maschile e femminile). Ci sarà un solo azzurro in campo domani nel main draw. Tra i match previsti domani è inla sfida tra la l’azzurro Fabioed il qualificato spagnolo Carlos(che oggi ha eliminato Lorenzo Musetti nelel qualificazioni), nel terzo match dalle ore 11.00 all’Arantxa Sanchez Stadium. In palio il secondo turno contro Matteo Berrettini. Domani, lunedì 3 maggio, sono inaltri dieci incontri del singolare del torneo MutuaOpen 2021 ...

...- Mannarino vs (WC) Alcaraz a seguire - (16) Garin vs (WC) Verdasco ARANTXA SANCHEZ STADIUM dalle ore 11.00 - Isner vs Kecmanovic a seguire - Chardy vs Evans a seguire - (Q)vsa ......e Sinner. Battuti invece nelle qualificazioni Musetti e Mager: il primo ha perso contro lo spagnolo6 - 4 6 - 2, il secondo nella sfida con il francese Herbert 7 - 6 6 - 4. In campo ...Il torneo Mutua Madrid Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Madrid, in Spagna, vedrà domani disputarsi altri dieci incontri del tabellone pri ...Ecco come vedere il primo turno tra Fognini e Taberner in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2021 ...