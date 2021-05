De Luca: “Fedez? Non so cosa abbia fatto o detto ma Dio lo benedica. Se è contro la Lega, è un benemerito” (Di domenica 2 maggio 2021) “Fedez ieri ha fatto un intervento contro la Lega? Dio lo benedica. Non so cosa abbia fatto o detto Fedez ma Dio lo benedica. Se è contro la Lega, è un benemerito”. È il commento ironico del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sul caso Fedez, mentre era in visita all’hub vaccinale Atitech, a Capodichino. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) “ieri haun interventola? Dio lo. Non soma Dio lo. Se èla, è un”. È il commento ironico del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, sul caso, mentre era in visita all’hub vaccinale Atitech, a Capodichino. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

