Daydreamer, anticipazioni 3-7 maggio 2021: Can non prova più nulla per Sanem (Di domenica 2 maggio 2021) Can e Sanem - Daydreamer Can Divit (Can Yaman) ha davvero dimenticato Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Di certo, nelle prossime puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno, si convincerà di non provare nulla per lei. Durante un dialogo con il padre Aziz (Ahmet Somers), il giovane pubblicitario ammetterà di non sentire proprio niente quando si trova in compagnia della bella Sanem. Quest’ultima, per caso, si troverà ad assistere al discorso e, dopo le iniziali perplessità, continuerà a lottare affinché il suo amato recuperi la memoria. Ecco le anticipazioni da lunedì 3 a venerdì 7 maggio 2021. La soap turca andrà in onda alle 16.45 su Canale 5. Daydreamer: anticipazioni lunedì 3 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 2 maggio 2021) Can eCan Divit (Can Yaman) ha davvero dimenticatoAydin (Demet Ozdemir). Di certo, nelle prossime puntate di– Le Ali del Sogno, si convincerà di nonreper lei. Durante un dialogo con il padre Aziz (Ahmet Somers), il giovane pubblicitario ammetterà di non sentire proprio niente quando si trova in compagnia della bella. Quest’ultima, per caso, si troverà ad assistere al discorso e, dopo le iniziali perplessità, continuerà a lottare affinché il suo amato recuperi la memoria. Ecco leda lunedì 3 a venerdì 7. La soap turca andrà in onda alle 16.45 su Canale 5.lunedì 3 ...

zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 3 maggio: Can rivela ad Aziz qualcosa su Sanem - #Daydreamer #anticipazioni #maggio: - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 3 maggio: Can delude Sanem - infoitcultura : DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 30 aprile: Can ricorda ma… - infoitcultura : Daydreamer | anticipazioni 3-7 maggio | Sanem gelosa della new entry Ayca - infoitcultura : Anticipazioni DayDreamer puntate dal 26 al 30 aprile 2021 | Can non vuole allontanarsi da Sanem -