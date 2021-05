Convocati Lazio: con il Genoa fuori Acerbi e Caicedo (Di domenica 2 maggio 2021) Ostacolo Genoa per la Lazio nel match delle 12.30, ecco l’elenco dei Convocati di mister Simone Inzaghi: out anche Caicedo Nella Lazio che affronterà il Genoa pronto Hoedt a sostituire lo squalificato Acerbi. Davanti confermatissima la coppia che ha fatto male al Milan Immobile–Correa. Ecco i Convocati di Mister Simone Inzaghi per il lunch match delle 12.30 tra Lazio e Genoa. PORTIERI – Alia, Reina, Strakosha. DIFENSORI – Hoedt, Musacchio, Patric, Radu. CENTROCAMPISTI – Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira. ATTACCANTI – Correa, Immobile, Muriqi L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Ostacoloper lanel match delle 12.30, ecco l’elenco deidi mister Simone Inzaghi: out ancheNellache affronterà ilpronto Hoedt a sostituire lo squalificato. Davanti confermatissima la coppia che ha fatto male al Milan Immobile–Correa. Ecco idi Mister Simone Inzaghi per il lunch match delle 12.30 tra. PORTIERI – Alia, Reina, Strakosha. DIFENSORI – Hoedt, Musacchio, Patric, Radu. CENTROCAMPISTI – Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira. ATTACCANTI – Correa, Immobile, Muriqi L'articolo proviene da Calcio News 24.

