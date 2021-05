Chiara Ferragni | che non potrebbe «essere più orgogliosa» di Fedez

(Di domenica 2 maggio 2021) Chiara Ferragni non è entrata nel merito delle polemiche, seguite all’intervento che Fedez ha fatto sul palco del Primo Maggio. Solo, si è limitata a manifestare il proprio supporto al marito, con un post affidato ad Instagram e una breve Storia. «Non potrei essere più fiera di quello che ha fatto Fede stasera. Avere il coraggio di andare contro tutti per dire ciò che si pensa non è cosa da poco», ha detto l’influencer, supportando così la decisione del marito.

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa' - repubblica : Sui social si discute del discorso di Fedez e di censura. Chiara Ferragni: 'Orgogliosa di mio marito' a cura di Sof… - LaStampa : Chiara Ferragni commenta l’intervento di Fedez: “Non potrei essere più fiera di lui” - candygirl453455 : RT @marcole___: Chiara Ferragni mentre registrava la conversazione tra Fedez e la dirigenza Rai - Informazioneli5 : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni: 'Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

, una delle influencer più potenti al mondo, ha commentato su Instagram la performance del marito, Fedez, al concertone del primo maggio: 'Non potrei essere più fiera di quello che ha ...Sembra una vita fa visto che, complice la sua joint - venture amorosa/aziendale con(a sua volta bersagliata in una sua canzone "Vorrei ma non posto" composta insieme a J - Ax poco ...AGI/Vista - "Non potrei essere più fiera di quello che ha fatto Fedez": Chiara Ferragni, una delle influencer più potenti al mondo, ha commentato su Instagram la performance del marito, Fedez, al conc ...L'influencer supporta il coniuge Fedez, dopo il discorso da lui pronunciato nel corso del concertone del primo maggio ...