Buon compleanno Giorgio Bracardi, Massimo Ranieri… (Di lunedì 3 maggio 2021) …Andrea Cossu, Renato Balestra, Edith Bruck, Nicolò Pollari, Dino, Giuseppe Ruvolo, Enrico Nistri, Francesco Profumo, Dario Vergassola, Astutillo Malgioglio, Debora Caprioglio, Myrta Merlino, Francesco Cariello, Loredana Lupo, Ezequiel Lavezzi, Raffaele Pucino… Oggi 3 maggio compiono gli anni: Renato Balestra, stilista; Dario Rizzoni, ex calciatore; Ferdinando Amman, fisico; Edith Bruck, scrittrice, poetessa; Giorgio Bracardi, attore, doppiatore; Salvatore Giovanni Rinaldi, vescovo; Franco Modugno, costituzionalista; Pierangelo Paleari, politico; Pietro Cangelosi, politico; Piero Gallina, politico; Marta Ajò, politica, giornalista, scrittrice; Bruno Bruschettini, ex calciatore; Nicolò Pollari, generale; Giorgio Treves, regista, sceneggiatore; Nicodemo Filippelli, politico; Ferdinando Pappalardo, politico; Dino (Eugenio Zambelli), ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 maggio 2021) …Andrea Cossu, Renato Balestra, Edith Bruck, Nicolò Pollari, Dino, Giuseppe Ruvolo, Enrico Nistri, Francesco Profumo, Dario Vergassola, Astutillo Malgioglio, Debora Caprioglio, Myrta Merlino, Francesco Cariello, Loredana Lupo, Ezequiel Lavezzi, Raffaele Pucino… Oggi 3 maggio compiono gli anni: Renato Balestra, stilista; Dario Rizzoni, ex calciatore; Ferdinando Amman, fisico; Edith Bruck, scrittrice, poetessa;, attore, doppiatore; Salvatore Giovanni Rinaldi, vescovo; Franco Modugno, costituzionalista; Pierangelo Paleari, politico; Pietro Cangelosi, politico; Piero Gallina, politico; Marta Ajò, politica, giornalista, scrittrice; Bruno Bruschettini, ex calciatore; Nicolò Pollari, generale;Treves, regista, sceneggiatore; Nicodemo Filippelli, politico; Ferdinando Pappalardo, politico; Dino (Eugenio Zambelli), ...

UniversalPicsIt : Occhi in cui perdersi ?? Commentate con ?? per augurare buon compleanno al nostro Mr. Grey, Jamie Dornan! - juventusfc : Buon compleanno, @bonucci_leo19! ???? ? - vogue_italia : Buon compleanno Donatella Versace! I nostri auguri con i suoi look più glam, direttamente dai Nineties ??… - scorpio66966 : RT @RossellaRome: Buon compleanno mamma! ?? ??? 94 anni! - flawesy : Buon compleanno a meee?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Eros pepato sull'ex, 5 coppie saltate, botte in Rai: le news della settimana Cosa è successo in tv? Diabolico scherzo de Le Iene a Gianni Sperti , 'colpito' nel giorno del suo compleanno. Complici Maria De Filippi e Tina Cipollari. Il buon Gianni a un certo punto ha pure ...

Il tributo di Vanessa Bryant alla figlia Gianna e gli altri gossip del weekend Una foto vecchia, fuori fuoco. Poi, una dedica semplice. "Cara Gianna, buon quindicesimo compleanno. Ti voglio bene. Mi manchi ogni giorno. Vorrei che fossi qui con noi, e non ci sono parole per dire quanto io senta la tua mancanza", ha scritto online Vanessa Bryant, ...

Buon compleanno Donatella Versace: la stilista compie 66 anni la Repubblica “I nostri migliori auguri di buon compleanno” "I nostri migliori auguri di buon compleanno". Buon compleanno - Fabrica di Roma - Il messaggio dei famigliari di Tiziana Felici ...

mortecerta ha pubblicato delle immagini nell'album Acquisti!!! Per il mio compleanno mi sono sbizzarrito. Ho speso 350 per tutta questa roba, le console hanno tutte le loro cavetterie. Tutti i giochi sono completi di libretto . Sono convinto di aver fatto un buon ...

Cosa è successo in tv? Diabolico scherzo de Le Iene a Gianni Sperti , 'colpito' nel giorno del suo. Complici Maria De Filippi e Tina Cipollari. IlGianni a un certo punto ha pure ...Una foto vecchia, fuori fuoco. Poi, una dedica semplice. "Cara Gianna,quindicesimo. Ti voglio bene. Mi manchi ogni giorno. Vorrei che fossi qui con noi, e non ci sono parole per dire quanto io senta la tua mancanza", ha scritto online Vanessa Bryant, ..."I nostri migliori auguri di buon compleanno". Buon compleanno - Fabrica di Roma - Il messaggio dei famigliari di Tiziana Felici ...Per il mio compleanno mi sono sbizzarrito. Ho speso 350 per tutta questa roba, le console hanno tutte le loro cavetterie. Tutti i giochi sono completi di libretto . Sono convinto di aver fatto un buon ...