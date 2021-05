Adriana Volpe Torna in Mediaset! (Di domenica 2 maggio 2021) Adriana Volpe lascia TV8! Quella che sta per terminare è stata una stagione negativa per la bella conduttrice di Ogni mattina che con il suo programma sta continuando a registrare ascolti flop! Cosa ne sarà della Volpe? Ecco tutti i dettagli! Adriana Volpe sta per dire addio alla conduzione di Ogni mattina, il programma in onda su TV8 che in verità non ha mai ottenuto grande successo. La Volpe che è sempre stata una conduttrice di grande spessore in casa Rai, non ha raggiunto la fama con questa trasmissione che sembra non aver minimamente fatto colpo nel cuore dei telespettatori. Eppure le intenzioni del gruppo Sky che ha prodotto Ogni mattina, erano più che ottime. L’idea era quella di fare concorrenza alle reti Mediaset ma il risultato raggiunto è stato invece pessimo. La ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 2 maggio 2021)lascia TV8! Quella che sta per terminare è stata una stagione negativa per la bella conduttrice di Ogni mattina che con il suo programma sta continuando a registrare ascolti flop! Cosa ne sarà della? Ecco tutti i dettagli!sta per dire addio alla conduzione di Ogni mattina, il programma in onda su TV8 che in verità non ha mai ottenuto grande successo. Lache è sempre stata una conduttrice di grande spessore in casa Rai, non ha raggiunto la fama con questa trasmissione che sembra non aver minimamente fatto colpo nel cuore dei telespettatori. Eppure le intenzioni del gruppo Sky che ha prodotto Ogni mattina, erano più che ottime. L’idea era quella di fare concorrenza alle reti Mediaset ma il risultato raggiunto è stato invece pessimo. La ...

