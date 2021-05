Tommaso Zorzi, “Che emozione!”: le immagini della nuova casa a Milano (Di sabato 1 maggio 2021) Tommaso Zorzi parla su Instagram del suo imminente trasferimento e mostra le immagini della nuova casa di Porta Venezia a Milano. Giornata emozionante per Tommaso Zorzi: il vincitore del GF Vip 5, attualmente tra gli opinionisti de L’Isola dei Famosi, ha condiviso con i suoi follower la soddisfazione della sua nuova casa. Già tempo fa L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021)parla su Instagram del suo imminente trasferimento e mostra ledi Porta Venezia a. Giornata emozionante per: il vincitore del GF Vip 5, attualmente tra gli opinionisti de L’Isola dei Famosi, ha condiviso con i suoi follower la soddisfazionesua. Già tempo fa L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Tommy ti sei per caso agitato??? @tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi - simone_paciello : -Simone: “quando non si parla di me mi annoio” -Tommaso: “anche io” #isola #awed #tommasozorzi @tommaso_zorzi - MediasetPlay : Dalle fantastiche parole di mamma Armanda alla grande simpatia di Iva Zanicchi: rivedi su @MediasetPlay la nuova pu… - emifreal : Tommy qui e in dolce compagnia non si vede la faccia però si capisce che e Lorenzo sono proprio belli… - Jacopo87848148 : @pazzodicalcio Ah, esistono anche i fan di Tommaso Zorzi? -