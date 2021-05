Te lo do io il teatro (Di sabato 1 maggio 2021) Margherita Palli, la più prestigiosa scenografa che abbiamo, una vita passata tra Liliana Cavani e Gae Aulenti e soprattutto Luca Ronconi, con cui ha arredato il secolo d’oro del teatro italiano, mi aspetta. Dobbiamo parlare del teatro: le chiusure, le riaperture, le coscienze civili scosse, insomma una cosa molto alta. Svizzera, oltretutto, dicono severissima, lei mi attende a casa sua per le dieci di mattina ma a Milano c’è traffico, un tram ha investito uno scooter a piazzale Loreto, sono in ritardo. Chissà la cazziata. Controllo l’indirizzo, entro in un casermone, passo un cortile, la portinaia che sta annaffiando con un tubo che mi va nei piedi mi sgrida lei portandosi avanti, e poi mi manda in un altro, di cortile, poi scenda giù, ma come scenda, e poi ecco uno scivolo, e poi appare lei, ad aprire la porta. Frangetta, occhiale tondo, un ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) Margherita Palli, la più prestigiosa scenografa che abbiamo, una vita passata tra Liliana Cavani e Gae Aulenti e soprattutto Luca Ronconi, con cui ha arredato il secolo d’oro delitaliano, mi aspetta. Dobbiamo parlare del: le chiusure, le riaperture, le coscienze civili scosse, insomma una cosa molto alta. Svizzera, oltretutto, dicono severissima, lei mi attende a casa sua per le dieci di mattina ma a Milano c’è traffico, un tram ha investito uno scooter a piazzale Loreto, sono in ritardo. Chissà la cazziata. Controllo l’indirizzo, entro in un casermone, passo un cortile, la portinaia che sta annaffiando con un tubo che mi va nei piedi mi sgrida lei portandosi avanti, e poi mi manda in un altro, di cortile, poi scenda giù, ma come scenda, e poi ecco uno scivolo, e poi appare lei, ad aprire la porta. Frangetta, occhiale tondo, un ...

