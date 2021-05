Stroncato dal Covid: addio a Giovanni Marchegiani, ex ufficiale della Polizia locale (Di sabato 1 maggio 2021) OSIMO - E' morto dopo circa un mese di ricovero per Covid l'ex vicecomandante della Polizia locale di Osimo, Giovanni Marchegiani, 74 anni, osimano doc. Il virus lo aveva colpito a inizio aprile ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 1 maggio 2021) OSIMO - E' morto dopo circa un mese di ricovero perl'ex vicecomandantedi Osimo,, 74 anni, osimano doc. Il virus lo aveva colpito a inizio aprile ...

