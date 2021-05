Sassuolo-Atalanta, De Zerbi: “Atalanta bestia nera non solo per noi. Ci proveremo per l’Europa” (Di sabato 1 maggio 2021) “52 punti sono tanti perché l’anno scorso abbiamo finito a 51 e mancano ancora 5 partite ma non è tempo di bilanci. Il bilancio dovremo farlo dopo l’ultima partita con la Lazio”. Esordisce così Roberto De Zerbi nella conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Atalanta. Sugli obiettivi stagionali: “Abbiamo sempre detto che l’obiettivo sarebbe stato la prossima partita e ora c’è l’Atalanta. Poi vediamo quanto arriviamo, chiaramente avendo la Roma a 3 punti, anche se è una squadra forte, se rappresenta una piazza importantissima, quello che ci sta davanti è la Roma e dietro abbiamo un margine discreto, perché non poter pensare di far qualcosa di più?“. Il tecnico del Sassuolo si è poi concentrato sugli avversari di domani: “Con ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) “52 punti sono tanti perché l’anno scorso abbiamo finito a 51 e mancano ancora 5 partite ma non è tempo di bilanci. Il bilancio dovremo farlo dopo l’ultima partita con la Lazio”. Esordisce così Roberto Denella conferenza stampa alla vigilia di. Sugli obiettivi stagionali: “Abbiamo sempre detto che l’obiettivo sarebbe stato la prossima partita e ora c’è l’. Poi vediamo quanto arriviamo, chiaramente avendo la Roma a 3 punti, anche se è una squadra forte, se rappresenta una piazza importantissima, quello che ci sta davanti è la Roma e dietro abbiamo un margine discreto, perché non poter pensare di far qualcosa di più?“. Il tecnico delsi è poi concentrato sugli avversari di domani: “Con ...

